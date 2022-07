Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition sbarca domani in Italia

All'inizio del mese, Realme ha ufficializzato il suo nuovo smartphone Realme GT NEO 3T: si tratta di un dispositivo di fascia media, fratello minore di GT NEO 3 di cui vi abbiamo già parlato nella nostra recensione, che vanta però di una dotazione hardware davvero di tutto rispetto, con processore Snapdragon 870 e schermo a 120 Hz.

L'azienda cinese ha però annunciato che già da domani 8 luglio arriverà in Italia il nuovo Realme GT NEO 3T in variante Dragon Ball Z Edition, che sarà venduto sullo shop ufficiale eBay della società, aperto proprio per l'occasione. Le quantità saranno limitate, anche se non è chiaro quante unità dello smartphone saranno ufficialmente disponibili all'acquisto.

Questa particolare variante di Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition è ispirata ovviamente all'omonimo manga giapponese, amato in tutto il mondo: lo smartphone presenta una scocca esterna che richiama gli iconici abiti di Goku in arancione e blu (con tanto di simbolo bianco) e anche il packaging è personalizzato in tema Dragon Ball. Il software presenta poi icone personalizzate e sfondi unici, oltre che altre piccole chicche sparse nel sistema operativo.

Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition sarà disponibile in Italia a partire dall'8 luglio e sarà acquistabile da tutti dallo store ufficiale di Realme su eBay. La configurazione 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna sarà proposta al prezzo di € 499,99.