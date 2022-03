Realme GT Neo 3 ufficiale: l'unico smartphone che si ricarica in meno di un quarto d'ora!

Realme GT Neo 3 è appena stato annunciato dall'azienda in Cina, e come avrete già capito parliamo del primo smartphone al mondo con ricarica a 150 Watt. Ma attenzione a non soffermarsi solo su questo dettaglio, perché potrebbe non essere la cosa più importante.

Realme GT Neo 3: Scheda Tecnica

Schermo : 6,7'' full HD+ (1.080 x 2.412 pixel), AMOLED, 120Hz, fino a 1.000Hz instant touch sampling rate, 100% DCI-P3, Corning Gorilla Glass 5

: 6,7'' full HD+ (1.080 x 2.412 pixel), AMOLED, 120Hz, fino a 1.000Hz instant touch sampling rate, 100% DCI-P3, Corning Gorilla Glass 5 CPU : MediaTek Dimensity 8100 octa-core (4x 2,85GHz A78 + 4x 2GHz A55) con GPU Mali-G510 MC6

: MediaTek Dimensity 8100 octa-core (4x 2,85GHz A78 + 4x 2GHz A55) con GPU Mali-G510 MC6 RAM : 6 / 8 / 12 GB LPDDR5

: 6 / 8 / 12 GB LPDDR5 Archiviazione : 128 / 256 GB UFS 3.1

: 128 / 256 GB UFS 3.1 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel Sony IMX766, OIS, f/1,88 Grandangolo : 8 megapixel 119°, f/2,25 Macro : 2 megapixel, f/2.4

: Fotocamera frontale : 16 megapixel Samsung S5K3P9, f/2,45

: 16 megapixel Samsung S5K3P9, f/2,45 Connettività : dual nano SIM, 5G, LTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C

: dual nano SIM, 5G, LTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C Dimensioni : 163.3 × 75,6 × 8,2 mm

: 163.3 × 75,6 × 8,2 mm Peso : 188 grammi

: 188 grammi Batteria : 5.000 mAh con Super VOOC ad 80W / 4.500 mAh con Super VOOC a 150 Watt

: 5.000 mAh con Super VOOC ad 80W / 4.500 mAh con Super VOOC a 150 Watt OS: Android 12 con realme UI 3.0 Realme GT Neo 3 farà sicuramente parlare di sé per la velocità di ricarica. Del resto una potenza di 150 Watt per uno smartphone non è una cosa che si veda tutti i giorni (anzi, è letteralmente il primo!), ed infatti ciò gli permette di fare il pieno in meno di 15 minuti, e di ricaricarsi del 50% in soli 5 minuti. Ciò va un po' a scapito della capacità della batteria: il modello con ricarica da 80 Watt (che sono comunque tanti) è infatti da 5.000 mAh, contro i 4.500 mAh della variante da 150 Watt. Da notare però che, a discapito di una ricarica tanto rapida, anche dopo 1.600 cicli di carica/scarica la batteria non dovrebbe scendere sotto l'80% della sua capacità iniziale. Tornando al modello con Super VOOC da 80 Watt, questo impiega 32 minuti per giungere al 100%, e considerando la maggiore capacità, e quindi autonomia, non è certo una soluzione da disdegnare, anzi potrebbe facilmente diventare la prima scelta.

Altri elementi degni di nota sono gli speaker stereo con supporto Dolby Atmos ed Hi-Res Audio, ed il lettore di impronte integrato nel display, che può rilevare anche il battito cardiaco. Per contenere a dovere il calore generato, Realme adotta un sistema a camea di vapore, con una struttura di dissipazione a 9 strati, che dovrebbe essere in grando di abbassare le temperature di picco di ben 19°C. Il resto delle specifiche sono nella norma per la fascia medio-alta: display a 120 Hz, per di più AMOLED, tripla fotocamera posteriore (anche se una di queste è una macro da soli 2 megapixel) ed il moderno Dimensity 8100, che dovrebbe avere prestazioni paragonabili ad uno Snapdragon 888.

Uscita e Prezzo