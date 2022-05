Realme svela GT NEO 3 Naruto Edition: ha la placca di Naruto sul retro e una confezione fantastica! (foto)

Lo smartphone si ispira alla serie Naruto Shippuden. Il retro riprende l'outfit di Naruto , con il tipico colore arancione abbinato al nero opaco e al grigio metallizzato. Si nota subito la bellissima placca metallica posteriore che caratterizza il camera bump, dotata di piccole sezioni 3D in rilievo, e pensata per ricordare la classica fascia che indossa il protagonista. Nella sezione nera opaca si notano le strisce lucide che replicano quelle che si ritrovano sul volto di Naruto e il simbolo del Clan Uzumaki .

Realme svela oggi in Cina il suo nuovo smartphone ispirato ad una serie anime. Sull'onda del successo della Dragon Ball Z Edition del Realme GT Neo 2 , è in arrivo il nuovissimo Realme GT Neo 3 Naruto Edition , il primo smartphone al mondo brandizzato Naruto .

Ci sono anche altre personalizzazioni, come ad esempio l'animazione di ricarica con il kit di ricarica Ultra Dart da 150W incluso in confezione , la personalizzazione dell'interfaccia utente (lo schermo riproduce anche Naruto che utilizza il Rasengan) e tanto altro. La confezione non è da meno: è ispirata allo scroll di Naruto, e contiene anche una spilla a forma di logo del villaggio Hidden Leaf, custodie personalizzate e un power bank realme 3 Pro da 33W Fast Charging da 10.000mAh.

Uscita e prezzo

Realme GT Neo 3 Naruto Edition è stato presentato per la Cina nella configurazione 12+256 GB ad un prezzo che si aggira intorno ai 395€. Non sappiamo se e quando sarà disponibile in Italia. Considerate che la serie GT Neo 3 deve ancora essere presentata ufficialmente per l'Europa. Vi terremo sicuramente aggiornati a riguardo.