Realme GT Neo 3 edizione Thor: Love and Thunder è realtà, anche se non sembra niente di che

Così come già annunciato, Realme ha lanciato in India un'edizione speciale di GT Neo 3, ovvero "GT Neo 3 Thor: Love And Thunder Edition". Lo smartphone viene fornito in una confezione contenente diverse chicche ispirate all'eroe Marvel - protagonista nei cinema con l'ultimo film - come un pin di espulsione della SIM personalizzato, un sacco di adesivi e delle carte.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche nulla di inedito. Il cellulare, infatti, ha un display AMOLED da 6,7" (risoluzione Full HD+), chip MediaTek Dimensity 8100 con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria è da 4.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 150 Watt. Tre le fotocamere posteriori: la principale da 50 MP, ultrawide da 8 MP e la macro da 2 MP. Il sensore anteriore, invece, ha una risoluzione da 16 MP.

Il prezzo di vendita sarà di 42.999 RS (circa 530 euro) e sarà disponibile nella tonalità Nitro Blue Thor. Il dispositivo sarà disponibile per l'acquisto dal 13 luglio (già attivo il preordine su Realme.com).