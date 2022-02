Realme GT Neo 3: arrivano nuove immagini e conferme sulle specifiche

Torniamo a parlare di Realme GT Neo 3, il dispositivo che arriverà come nuovo smartphone di fascia alta per l'azienda cinese. Nelle ultime ore sono trapelati interessanti dettagli su design e specifiche.

Le nuove immagini che trovate in galleria mostrano il look del dispositivo. Posteriormente sembra confermata la presenza di un modulo fotografico rettangolare, con tre sensori fotografici. Anteriormente vediamo un display forato al centro per ospitare la fotocamera frontale. Riguardo le specifiche, sembra confermata la presenza di un sensore fotografico principale da 50 megapixel con OIS, mentre il processore dovrebbe essere un Dimensity 8100.