Realme GT Neo 3 2022: immagini e specifiche da top di gamma

Realme è uno degli attori principali nel settore di mercato degli smartphone e ormai da alcuni anni punta particolarmente sulla clientela italiana. Vi interesserà dunque conoscere i primi dettagli su quello che arriverà sul mercato come Realme GT Neo 3 2022.

L'immagine che trovate nella galleria in basso mostra il look posteriore di Realme GT Neo 3 2022, un dispositivo che avrà un modulo fotografico rettangolare con tre sensori, di cui il principale scatterà a 50 megapixel e avrà la stabilizzazione ottica dell'immagine. La finitura della cover posteriore sembra avere qualcosa in comune con il satinato di OnePlus.