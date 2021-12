Realme GT 2 Pro si mostra per la prima volta: il design un punto di forza

Torniamo a parlare del prossimo top di gamma che Realme, l'azienda cinese nata da una costola di OPPO, lancerà a breve sul mercato. Nelle ultime ore sono trapelate le sue prime immagini.

Le immagini in galleria mostrano il design di Realme GT 2 Pro, oppure di Realme GT 2 (ancora non è stato chiarito). Il dispositivo punta molto sul design e sui materiali di realizzazione, come sottolineato recentemente dalla stessa Realme. Lo smartphone è stato realizzato con materiali biosostenibili e concettualizzato in collaborazione con il designer giapponese Naoto Fukasawa.