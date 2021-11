Realme GT 2 Pro è un tuffo nel passato fino a Nexus 6P

Quando i Pixel ancora non esistevano, erano i Nexus a tenere alta l'attenzione verso gli smartphone di Google, in un tempo in cui BigG si serviva di partnership con aziende specifiche per produrre i suoi dispositivi. Tra questi, uno dei più iconico è stato Nexus 6P e che potrebbe tornare alla ribalta.

Ci riferiamo chiaramente al design di Nexus 6P, un design molto particolare per la configurazione della sua fotocamera posteriore, il quale potrebbe tornare alla ribalta con Realme GT2 Pro. I render che trovate nella galleria in basso, mostrano il presunto design del prossimo modello di Realme: il comparto fotografico posteriore appare davvero molto simile a quanto proposto dal Nexus di Google, compresa la sua sporgenza.