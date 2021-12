Realme GT 2 Pro dal vivo: spunta un asso nella manica inatteso

Quello che sembra l'erede del Nexus 6P , almeno in termini di design , avrà un asso nella manica inatteso. Gizmochina è entrata in possesso di un'immagine dal vivo di Realme GT 2 Pro, potete vederla in galleria . Lo scatto mostra un display senza alcun foro o interruzione: questo sarebbe indicativo di una fotocamera anteriore integrata sotto al display .

Questa è l'interpretazione di Gizmochina in base alle proprie fonti. Secondo queste ultime, Realme GT 2 Pro dovrebbe arrivare sul mercato in due varianti, una delle quali proporrà la fotocamera anteriore sotto al display. E sembra anche che si tratterà di un ottimo sensore.

Non è chiaro cosa si intende per ottimo sensore, e rispetto a quale tipologia è stato fatto il paragone. Sicuramente non passerà molto tempo prima di saperlo con certezza, visto che la presentazione del device è prevista per domani, 9 dicembre, in Cina.