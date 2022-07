Realme GT 2 Master Explorer, ecco come sarà: design e specifiche tecniche

Realme è tra i produttori di smartphone più in crescita del momento, con ottimi dispositivi caratterizzati non solo da un appetitoso rapporto qualità/prezzo, ma in grado di soddisfare sia chi cerca soluzioni tecniche all'avanguardia che chi vuole distinguersi sul piano dell'estetica. L'ultimo telefono dell'azienda, che dovrebbe essere lanciato il 12 luglio, è il Realme GT 2 Master Explorer Edition, di cui adesso sono trapelati design finale e gran parte delle specifiche tecniche. Andiamo a scoprirli. Segui AndroidWorld su News

Realme GT 2 Master Explorer Edition: design

Come per ogni dispositivo della serie Master Edition, Realme collabora con famosi designer e per l'occasione ha annunciato una partnership con la stilista Jae Jung. Il nuovo Realme GT 2 Master Explorer Edition sarà il primo della serie caratterizzato da un design a bordo piatto, con un pannello posteriore rivestito da pelle ecologica liscia.

Il vicepresidente di Realme Xu Qi afferma che il marchio ha adottato un design a bordo piatto per replicare l'aspetto di una custodia rigida da viaggio, completa di rivetti e pelle, appunto.

Realme GT 2 Master Explorer Edition: specifiche tecniche

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il mese scorso erano state diffuse delle anticipazioni, che, almeno per quanto riguarda il refresh rate a 120Hz dello schermo, sono state ora confermate dall'azienda stessa. Realme ha inoltre ribadito come il display sarà dotato di diverse modalità per la cura degli occhi, cornici abbastanza strette e un ritaglio perforato allineato centralmente nella parte superiore. Ricapitoliamo quello che sappiamo: Schermo : 6,7" AMOLED Full HD+ 2412 × 1080 pixel, 1-120Hz refresh rate

: 6,7" AMOLED Full HD+ 2412 × 1080 pixel, 1-120Hz refresh rate CPU : Snapdragon 8+ Gen 1

: Snapdragon 8+ Gen 1 RAM : 8 GB / 12 GB LPDDR5

: 8 GB / 12 GB LPDDR5 Memoria interna : 128 GB / 256 GB UFS 3.1

: 128 GB / 256 GB UFS 3.1 Fotocamere posteriori : Principale: 50 MP con OIS (Sony IMX766) Grandangolare: 50 MP Macro: 2 MP

: Fotocamera frontale : 16 MP (S5K3P9)

: 16 MP (S5K3P9) Batteria : 5.000 mAh a doppia cella con ricarica a 100 W

: 5.000 mAh a doppia cella con ricarica a 100 W Sistema operativo: Android 12 con Realme UI 3.0 Inoltre lo smartphone è apparso su un sito di vendita, JD.com, che ha confermato come il modello base avrà 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, ma ci saranno anche due varianti da 8 GB + 256 GB e 12 GB + 256 GB.