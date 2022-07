Realme GT 2 Explorer Master Edition è il telefono più fashion che vedrete oggi

Realme GT2 Explorer Master Edition: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Il nuovo Realme GT2 Explorer Master Edition è stato annunciato esclusivamente per il mercato cinese al momento, dove è disponibile in tre configurazioni: 8+128GB, 8+256 GB e 12+256 GB al prezzo equivalente rispettivamente di 520€, 560€ e 590€. Le colorazioni disponibili sono Wilderness, Snowfield e Black Beach.

Al momento Realme non ha fornito dettagli in merito all'eventuale debutto in Europa e in Italia.