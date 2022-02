Realme, disponibile la beta di Android 12 per altri due dispositivi

Secondo alcuni post sui forum della community di Realme, l'azienda starebbe invitando gli utenti di X7 Pro e 8 Pro a provare la versione beta dell'ultima UI basata su Android 12 . In particolare, Realme X7 starebbe ottenendo una build con accesso limitato mentre Realme 8 Pro ne sta ottenendo una aperta a tutti. Per vedere se il tuo dispositivo è compatibile all'avvio del programma beta, ti basterà seguire questa guida.

Dopo aver aperto il programma beta per alcuni dispositivi al fine di testare la versione finale di Android 12 con la sua realme UI 3.0 , Realme ha aggiunto alla lista degli smartphone aggiornabili l'X7 Pro e l' 8 Pro.

Realme, infine, non ha specificato se il programma beta è ristretto agli utenti residenti in una specifica regione geografica oppure no.