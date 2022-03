Realme copierà OnePlus (che copia Apple)

L'alert slider è lo switch fisico utile a impostare rapidamente , e senza interagire con il software dello smartphone, la modalità Vibrazione o la silenziosa sul dispositivo. Questo switch fisico è stato introdotto da Apple diversi anni fa sui suoi iPhone e poi è stato ripreso da OnePlus . Secondo i leak condivisi da Yogesh Brar, Realme sta per lanciare il suo primo smartphone con alert slider sul mercato.

Gli smartphone OnePlus , sin dai primissimi modelli lanciati sul mercato, hanno sempre presentato una peculiarità interessante , ovvero l'alert slider ispirato sicuramente gli iPhone di Apple . La stessa strada sta per intraprenderla Realme .

OnePlus ha proposto l'alert slider solo sui suoi top di gamma e successivamente su alcuni modelli della serie Nord, ma non sui più economici. Al momento non sappiamo come si chiamerà il primo Realme con alert slider, ma questo dovrebbe arrivare sul mercato entro aprile. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.