Il Coca-Cola phone è ufficiale: unboxing dello smartphone Realme

Abbiamo già avuto modo di parlare del Coca-Cola phone in queste pagine. Sapevamo che si trattava di uno smartphone realizzato da Realme in collaborazione con il grosso brand di bevande gassate e pensavamo che sarebbe potuto arrivare al MWC 2023. E invece eccolo qua, in tutta la sua frizzantezza.

Si tratta a tutti gli effetti di un Realme 10 Pro personalizzato, quindi solo appena inferiore come specifiche tecniche al Realme 10 Pro+ che abbiamo recensito in queste pagine.

Vediamo un po' quali sono le specifiche di questo Realme 10 Pro Coca-Cola.

Caratteristiche tecniche Coca-Cola Phone

Processore: Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm)

Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) RAM: 6 / 8 / 12 GB

6 / 8 / 12 GB Memoria interna: 128 / 256 GB UFS 2.2 espandibile con microSD

128 / 256 GB UFS 2.2 espandibile con microSD Fotocamere: 108 megapixel ƒ/1.8 + 2 megapixel profondità

108 megapixel ƒ/1.8 + 2 megapixel profondità Fotocamera frontale: 16 megapixel ƒ72.5

16 megapixel ƒ72.5 Connettività: 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1

5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 Batteria: 5.000 mAh

5.000 mAh Ricarica: 33W

33W Software: Android 13, Realme UI 4.0

Come possiamo vedere non sono certo specifiche da far gridare al miracolo, ma è anche vero che i suoi punti forti sono tutti relativi alle personalizzazioni.

Nella confezione si viene subito accolti da un cartoncino da strappare che rivela gli adesivi personalizzati Coca-Cola all'interno. Sempre all'interno di questa confezione troviamo forse l'accessorio più iconico: il pin per aprire il carrellino a forma di tappo metallico.