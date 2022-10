Realme C33 ufficiale in italia: scheda tecnica e prezzo del nuovo entry level

Realme ha lanciato oggi un nuovo smartphone entry-level in Italia: stiamo parlando di Realme C33, dispositivo di fascia bassa che non rinuncia comunque ad una fotocamera da ben 50 MP e ad un design premium con finiture in metallo.

Realme ha puntato davvero molto sul design e sulla costruzione dello smartphone: Realme C33 è rivestito con un composito di sabbia scintillante e luminosa per imitare la texture della luce che si riflette sull'acqua e sulla sabbia e l'effetto visivo dinamico della scocca posteriore è realizzato grazie alla litografia laser, che crea un motivo che cambia se osservato da diverse angolazioni.

Per quanto riguarda l'hardware, Realme si è affidata al processore Unisoc T612, unito a 4 GB di memoria RAM. La memoria interna invece è da 64 GB o 128 GB, in base alla variante scelta, e con tecnologia UFS 2.2. Il display è da 6,5 pollici e la batteria è da 5000 mAh.

La fotocamera principale è da 50 MP e supporta Modalità Notte, Modalità HDR, Timelapse e Modalità vista panoramica.

Inoltre, supporta la registrazione video fino a 1080p/30fps. Realme ha parlato anche di un algoritmo Couple HDR (CHDR) per migliorare la qualità delle immagini e della tecnologia Improved Highlight Suppression, che permette di catturare più dettagli nelle aree luminose.