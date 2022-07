Realme C30 ufficiale: l'entry-level "gessato" dal prezzo basso

Il nuovo smarphone prosegue nella la filosofia "Dare to Leap" dell'azienda cinese, abbinando un design originale ed elegante a caratteristiche concrete per attirare un pubblico soprattutto giovane.

Realme ha presentato oggi per il mercato italiano il suo Realme C30 , un dispositivo entry level l anciato ufficialmente il mese scorso in India e caratterizzato dall'ampia batteria e da una cover posteriore "a righe".

Realme C30: caratteristiche tecniche

Ricapitoliamo qui di seguito le caratteristiche tecniche del dispositivo:

Schermo :6,5 " (1600 x 720 pixel) LCD HD+, con frequenza di campionamento del tocco di 120 Hz, luminosità di picco fino a 400 nits, rapporto schermo-corpo dell'88,7%

:6,5 " (1600 x 720 pixel) LCD HD+, con frequenza di campionamento del tocco di 120 Hz, luminosità di picco fino a 400 nits, rapporto schermo-corpo dell'88,7% CPU : UNISOC T612 da 1,82 GHz

: UNISOC T612 da 1,82 GHz GPU : GPU Mali-G57

: GPU Mali-G57 RAM : 2 GB / 3 GB LPDDR4X

: 2 GB / 3 GB LPDDR4X Memoria interna : 32 GB UFS 2.2 espandibile con microSD fino a 1 TB

: 32 GB UFS 2.2 espandibile con microSD fino a 1 TB Fotocamera posteriore: 8 MP f/2.0

8 MP f/2.0 Fotocamera frontale : 5 MP f/2.2

: 5 MP f/2.2 Connettività : 4G VoLTE, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, porta micro USB

: 4G VoLTE, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, porta micro USB Batteria : 5.000 mAh con ricarica a 10 W

: 5.000 mAh con ricarica a 10 W Altro : jack per le cuffie, sensore per riconoscimento di impronte digitali

: jack per le cuffie, sensore per riconoscimento di impronte digitali Dimensioni: 164,1 × 75,6 × 8,5 mm

164,1 × 75,6 × 8,5 mm Peso: 182 g

182 g Sistema operativo: Android 11 con realme UI

Come si può vedere dalle specifiche, il nuovo Realme C30 è dotato di un processore Unisoc T612 che consente le migliori prestazioni della fascia entry level, oltre a una memoria interna di tipo UFS 2.2 (che si trova su dispositivi di fasce superiori) in grado di fornire una velocità di lettura e scrittura dei dati il doppio più veloce rispetto a eMMC 5.1.

Una menzione poi all'ampia batteria da 5000mAh, in grado di garantire un'autonomia fino a 35 giorni in standby. Infine il design, elegante e moderno, con i suoi 8,5 mm di spessore e la trama dynamic in "gessato" sulla cover posteriore.