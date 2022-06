Realme C30 ufficiale: chip Unisoc + 5.000 mAh = battery champion?

Realme ha appena lanciato in India il nuovo Realme C30, uno smartphone che si inserisce nella fascia economica del mercato. Tra le sue specifiche più interessanti, troviamo il nuovo processore UNISOC T612 e soprattutto la batteria da 5.000 mAH con supporto alla ricarica da 10 Watt. Tra l'altro, il dispositivo ha anche ottenuto la certificazione di alta affidabilità per smartphone rilasciato da TÜV Rheinland.

Il nuovo Realme C30 è disponibile nei colori "Lake Blu", "Bamboo Green" e "Denim Black". Avrà un prezzo di 7.499 Rs. (circa 90 euro) per la versione da 2 GB / 32 GB, mentre quello da 3 GB / 32 GB costerà 8.299 Rs (circa 100 euro). Il dispositivo sarà disponibile dal 27 giugno 2022 presso realme.com, Flipkart e nei negozi fisici.

Durante il lancio, inoltre, Madhav Sheth, CEO di realme India, così come riportato su "Fonearena", ha dichiarato: "La serie C di realme è stata una delle nostre serie di smartphone più importanti, poiché offre il meglio delle funzionalità e prestazioni straordinarie ad un prezzo che attrae un vasto pubblico in India. Con la serie C, dunque, ci concentriamo sul portare gli smartphone che hanno la migliore combinazione di tecnologia e design e prezzo. Il realme C30, di conseguenza, è un altro esempio dei nostri sforzi nel portare uno smartphone che offre il meglio in questa fascia di prezzo e crediamo che sarà apprezzato dai nostri utenti."