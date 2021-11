Realme C21Y e C25Y ufficiali in Italia: fotocamera da 50 MP e tanta batteria a meno di 200 euro

Come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi, nella giornata di oggi Realme ha presentato diversi prodotti per il mercato italiano. Insieme ai nuovi Realme GT Neo 2 e al nuovo Realme Pad, l'azienda cinese ha ufficializzato due nuovi smartphone entry-level: parliamo di Realme C25Y e Realme C21Y.

Realme C25Y: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,5" (1.600 x 720 pixel) HD+ dewdrop con rapporto 88.70% Screen-to-Body, 400nits (Typ), 65% NTSC colour gamut

: 6,5" (1.600 x 720 pixel) HD+ dewdrop con rapporto 88.70% Screen-to-Body, 400nits (Typ), 65% NTSC colour gamut Processore : Octa-core 12nm UNISOC T610 Dual Core Cortex A75 e Six Core Cortex A55 fino a 1.8GHz

: Octa-core 12nm UNISOC T610 Dual Core Cortex A75 e Six Core Cortex A55 fino a 1.8GHz GPU : Mali-G52

: Mali-G52 RAM : 4GB LPDDR4X

: 4GB LPDDR4X Storage interno : 64GB / 128GB (eMMC 5.1) espandibile tramite microSD

: 64GB / 128GB (eMMC 5.1) espandibile tramite microSD Reti : Dual SIM (nano + nano + microSD)

: Dual SIM (nano + nano + microSD) Sistema operativo : realme UI basato su Android 11

: realme UI basato su Android 11 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, f/1.8 aperture Macro : 2 megapixel, f/2.4 aperture B&W : 2 megapixel, f/2.4 aperture

: Fotocamera anteriore : 8 megapixel, f/2.0 aperture

: 8 megapixel, f/2.0 aperture Sicurezza : sensore d'impronte posteriore

: sensore d'impronte posteriore Dimensioni : 164,5 × 76 × 9,1mm

: 164,5 × 76 × 9,1mm Peso : 200g

: 200g Audio : 3.5mm audio jack

: 3.5mm audio jack Connettività : Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/AGPS/ GLONASS/ Beidou, micro USB

: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/AGPS/ GLONASS/ Beidou, micro USB Batteria: 5000mAh con ricarica a 18W e supporto alla ricarica inversa

Realme C21Y: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,5" (1.600 x 720 pixel) HD+ dewdrop con rapporto 88.70% Screen-to-Body, 400nits (Typ), 65% NTSC colour gamut

: 6,5" (1.600 x 720 pixel) HD+ dewdrop con rapporto 88.70% Screen-to-Body, 400nits (Typ), 65% NTSC colour gamut Processore : Octa-core 12nm UNISOC T610 Dual Core Cortex A75 e Six Core Cortex A55 fino a 1.8GHz

: Octa-core 12nm UNISOC T610 Dual Core Cortex A75 e Six Core Cortex A55 fino a 1.8GHz GPU : Mali-G52

: Mali-G52 RAM : 3 / 4GB LPDDR4X

: 3 / 4GB LPDDR4X Storage interno : 32 / 64GB (eMMC 5.1) espandibile tramite microSD

: 32 / 64GB (eMMC 5.1) espandibile tramite microSD Reti : Dual SIM (nano + nano + microSD)

: Dual SIM (nano + nano + microSD) Sistema operativo : realme UI basato su Android 11

: realme UI basato su Android 11 Fotocamera posteriore : Principale : 13 megapixel, f/2.2 aperture Macro : 2 megapixel, f/2.4 aperture B&W : 2 megapixel, f/2.4 aperture

: Fotocamera anteriore : 5 megapixel, f/2.4 aperture

: 5 megapixel, f/2.4 aperture Sicurezza : sensore d'impronte posteriore

: sensore d'impronte posteriore Dimensioni : 164,2 × 76,4 × 8,9mm

: 164,2 × 76,4 × 8,9mm Peso : 190g

: 190g Audio : 3.5mm audio jack

: 3.5mm audio jack Connettività : Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/AGPS/ GLONASS/ Beidou, micro USB

: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/AGPS/ GLONASS/ Beidou, micro USB Batteria: 5000mAh con ricarica a 10W e supporto alla ricarica inversa

Uscita e Prezzo

Il nuovo Realme C25Y arriva in Italia al prezzo di 159,99 euro per la variante con 4 GB / 64 GB, e al prezzo di 179,99 euro per quella con 4 GB / 128 GB.

Il nuovo Realme C21Y arriva in Italia al prezzo di 139,99 euro per la variante con 3 GB / 32 GB, e al prezzo di 149,99 euro per quella con 4 GB / 64 GB.