Realme avrà la ricarica per smartphone più veloce al mondo

Il 28 febbraio in occasione del Mobile World Congress 2022 Realme lancerà una nuova tecnologia che renderà i suoi smartphone i più veloci al mondo in fatto di ricarica .

La redazione di Gizmochina è riuscita in tempi brevissimi a ottenere un'immagine dell'escusivo caricabatterie in questione, che come i precedenti adattatori di alimentazione dell'azienda, sfoggia il bianco come colorazione.

Questo dispositivo è stato raffigurato di lato, il che permette di riconoscere il numero di modello, ossia VCK8HACH, ma anche molto altro di ancora più importante, come la potenza di ricarica che raggiunge un massimo di 200 W.

Viene riportanto anche il supporto per USB PD (Power Delivery), limitato però a 45 W.

Infine, nella medesima sede sarà fatto debuttare nel mercato europeo il Realme GT 2 Pro, dotato del processore Snapdragon 8 Gen 1.