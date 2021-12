Realme: arriva in Italia il primo pop-up store del brand

In questo lasso di tempo gli utenti interessati potranno vedere dal vivo e provare gli ultimi smartphone del brand, tra cui Realme GT NEO 2 , Realme GT Master Edition e Realme GT , e la gamma di prodotti AIoT come cuffie e smartwatch.

Realme si sta preparando per inaugurare il suo primo pop up store in Italia, il quale sarà installato a Milano presso il CityLife Shopping District tra il 16 e il 19 dicembre.

Inoltre, durante i quattro giorni di apertura sarà anche possibile acquistare tutti i dispositivi Realme a prezzi davvero speciali, incontrare e interagire con alcuni TikToker tra cui Aurora Celli, Dexter, Eleonora Olivieri, Giuseppe Barbuto e Ayoubub (giovedì 16 dicembre, ore 17 all'interno dello store Euronics) e partecipare al concorso "gratta e vinci con realme" per vincere fantastici premi.

Con questa iniziativa realme conferma l'importanza dell'Italia all'interno della sua strategia di crescita in Europa e nel Mondo. Infatti, per l'occasione Franco Chen, Country Manager di realme per l'Italia, ha affermato: