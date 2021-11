Realme al raddoppio: ci saranno due "veri" top in gamma in futuro

L'azienda cinese Realme, nata da una costola di OPPO, risulta essere tra le più emergenti nel mercato smartphone a livello globale, facendo registrare un'ottima crescita in termini di numero di dispositivi venduti. La sua presenza è consistente anche nel mercato italiano.

Nelle ultime ore il brand ha annunciato una nuova strategia di mercato, per la quale presenterà due top di gamma in parallelo. Realme finora ha lanciato smartphone di diversa caratura, con particolare attenzione al segmento dei dispositivi di gamma media e medio-alta. Ci sono stati anche modelli di fascia più alta, come Realme GT, ma che hanno sempre avuto qualche mancanza rispetto ai flagship dei giganti come Samsung, OnePlus e OPPO.