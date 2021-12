Realme à-la Huawei: in arrivo un "flagship premium"

Nella pioggia di annunci (es. Xiaomi o Motorola) di top di gamma che arriveranno prossimamente con a bordo il nuovo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm ce n'è anche uno che non ci aspettavamo: realme GT 2 Pro.

L'azienda non ha svelato alcun particolare su questo futuro smarpthone, se non il SoC che ne sarà il motore. C'è però una precisazione importante: realme GT 2 PRo sarà "il primo flagship premium" dell'azienda. È quel "premium" che ci preoccupa un po', in particolare in termini di prezzo, ma non crediamo comunque che Realme vorrà andare a pestare troppo i piedi ad Oppo, e questo ci rincuora. Non appena avremo ulteriori informazioni in merito le riporteremo senz'altro; fino ad allora, sappiate che ci sarà un nuovo top di gamma che potrebbe rientrare nella vostra lista dei desideri.