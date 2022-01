Realme 9i ufficiale: ok, è tutto giusto!

L'azienda cinese ha presentato per il mercato indiano, come già annunciato, il successore del Realme 8i, uno smartphone di fascia medio-bassa che però sembra avere tutto il necessario per offrire a coloro che loro acquisteranno una buona esperienza utente. Il nuovo smartphone monta infatti lo Snapdragon 680 prodotto con processo produttivo a 6 nm, uno schermo LCD Full HD+ da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e campionamento del tocco a 180 Hz; inoltre avrà 6 gb di memoria Ram che potranno essere aumentati fino a 11 grazie all'espansione virtuale. Ecco le specifiche complete.

Schermo LCD Full HD+ da 6,6 pollici (2412 x 1080 pixel), frequenza di aggiornamento adattiva a 90 Hz con luminosità fino a 480 nit

Piattaforma mobile Octa Core Snapdragon 680 6nm con GPU Adreno 610

4 GB di RAM LPPDDR4x con 64 GB (UFS 2.1) di memoria / 6 GB di RAM LPPDDR4x con 128 GB (UFS 2.1) di memoria, memoria espandibile fino a 1 TB con microSD

Doppia SIM (nano + nano + microSD)

Android 11 con realme UI 2.0, aggiornabile ad Android 12 con realme UI 3.0

Fotocamera posteriore da 50 MP con sensore Samsung JN1, apertura f / 1.8, flash LED, fotocamera ritrattistica in bianco e nero da 2 MP e sensore macro da 4 cm da 2 MP con apertura f / 2.4

Fotocamera frontale da 16 MP con apertura f / 2.1

Sensore di impronte digitali montato lateralmente

Jack audio da 3,5 mm, altoparlanti stereo

Dimensioni: 164.4×75.7×8.4mm; Peso: 190g

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

Batteria da 5000 mAh (tipica) con ricarica rapida da 33 W

Il comparto fotografico manterrà lo stesso sensore posteriore da 50 megapixel del suo predecessore, coadiuvato poi da un sensore Macro da 2 megapixel e un altro in bianco e nero con la stessa risoluzione. Per il resto lo smartphone monterà una batteria da 5000 mAh compatibile con la ricarica rapida a 33 W, uno slot dual-sim e un lettore di impronte digitali sul lato destro.

Realme 9i sarà in vendita in India dal 25 gennaio nei colori Blue Quartz e Black Quartz al prezzo di 13.999 rupie indiane (circa 166 euro) per la versione 4/64GB e 15.999 rupie (circa 190 euro) per la 6/128GB. Ancora nessuna informazione sul lancio internazionale. Che ne pensate: lo comprereste qualora dovesse arrivare sul mercato italiano?