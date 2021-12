Realme 9i svelato: l'entry level che non rinuncia al display a 90 Hz

Realme si conferma uno dei produttori di smartphone maggiormente coinvolti nella gamma media del mercato smartphone, e si avvicina sempre più al lancio dei modella nella famiglia Realme 9.

Grazie al noto leaker Steve H. abbiamo modo di vedere il design di Realme 9i, quello che sarà il modello più economico della famiglia Realme 9. L'entry-level di casa Realme appare con una fotocamera posteriore con tre sensori, incastonati in un modulo abbastanza grande, mentre anteriormente vediamo un display forato in alto a sinistra per la fotocamera.