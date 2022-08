Realme 9i 5G sarà la rockstar della fascia media: specifiche e data di lancio

Realme si conferma una delle aziende maggiormente attive nel mercato smartphone a livello globale, soprattutto per quanto riguarda il segmento dei dispositivi di fascia media e medio- bassa.

Nelle ultime ore l'azienda cinese ha annunciato l'arrivo di un nuovo modello di fascia media. Stiamo parlando di Realme 9i 5G, un'evoluzione vera e propria del Realme 9i che abbiamo visto arrivare anche nel mercato italiano qualche mese fa.

Il nuovo Realme 9i 5G è stato identificato come la prossima rockstar del settore smartphone dall'azienda che lo sta per lanciare, come potete anche vedere dal teaser nell'immagine in basso.