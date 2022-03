Realme 9 sarà il primo smartphone con sensore Samsung HM6 da 108 MP

Realme ha infatti annunciato che il nuovo Realme 9 sarà il primo smartphone a livello globale a proporre il nuovo sensore fotografico Samsung HM6 . Tale sensore sarò in grado di scattare a 108 megapixel e impiegherà la tecnologia 9Sum Pixel Binning di NonaPixel Plus, la quale migliora l'assorbimento complessivo della luce del 123% rispetto al sensore Samsung ISOCELL HM2.

Dopo i primi rumor emersi poche ore fa, riceviamo la conferma in merito alle importanti capacità fotografiche di Realme 9 , il prossimo dispositivo che la casa cinese lancerà sul mercato.

Il nuovo sensore di Samsung inoltre offre la tecnologia ultra-zoom in-sensor, con la quale le performance fotografiche in termini di zoom dovrebbero migliorare notevolmente rispetto agli standard attuali.

Staremo a vedere se Realme 9 manterrà le promesse. Realme non ha ancora annunciato la data ufficiale per il lancio, torneremo ad aggiornarvi non appena verrà resa nota.