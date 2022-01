Realme 9 Pro: trapela la scheda tecnica completa del prossimo top di gamma Realme

Realme è pronta a tornare sul mercato con uno smartphone top di gamma: si tratta di Realme 9 Pro e Realmen 9 Pro+ , attesi in Asia e Europa già durante il mese di febbraio.

Di questi smartphone non si è parlato molto, ma da poco è trapelata la lista completa delle specifiche tecniche di Realme 9 Pro: il processore sarà uno Snapdragon 695, unito a 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. Lo schermo sarà da 6,6 pollici in risoluzione 2400x1080, supporterà il refresh rate a 120 Hz e i contenuti in HDR10.

Per quanto riguarda invece le fotocamere, si parla di tre sensori posteriori: il principale da 64 MP f/1.8, quello ultrawide da 8 MP f/2.3 e infine quello macro da 2 MP f/2.4. La fotocamera frontale invece sarà 16 MP. Nota dolente per il sistema operativo: si tratterà di Android 11, e non dunque della versione 12.