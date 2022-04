Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition sarà presentato il 21 aprile

realme, il brand di smartphone in più rapida crescita in Europa, ha personalizzato il primo smartphone Free Fire al mondo; realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition sarà infatti presentato in anteprima il 21 aprile in Europa.

Per esplorare ulteriori sfaccettature di design ed estendere il confine tra tecnologia e trend di successo, realme si è sempre dimostrata attenta alle tendenze di tutto il mondo collaborando con brand di diversi segmenti sempre in linea con il suo spirito innovativo e coniugando le prestazioni dei dispositivi con uno stile unico.

Ad esempio, realme ha collaborato con il famoso designer giapponese Naoto Fukasawa per la serie realme GT 2 appena lanciata in Europa e realme GT Master Edition nel 2021. Inoltre, realme ha collaborato con il designer José Lévy di Hermès per le realme Buds Q, bilanciando tecnologia all'avanguardia e design di tendenza.

realme ha anche personalizzato il design degli smartphone grazie a collaborazioni di successo, come ad esempio con Dragon Ball, rompendo i tradizionali schemi di design dei dispositivi e sorprendendo i fan e gli utenti di tutto il mondo.

Il mobile gaming è ormai di tendenza, per questo realme ha deciso di collaborare con uno dei giochi più popolari - Free Fire - per massimizzare l'esperienza di gioco, grazie a un packaging personalizzato, design ispirato a Free Fire e combo di gioco di livello superiore.

realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition sarà presentato in Europa il prossimo 21 aprile.