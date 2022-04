Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition: nome nuovo, specifiche vecchie

Poco più di un mese fa Realme ha annunciato i nuovi dispositivi Realme 9 Pro e 9 Pro+, i quali sono arrivati con un'interessante rapporto specifiche / prezzo. Ora starebbe lavorando a una nuova edizione limitata.

Il nuovo dispositivo al quale sta lavorando l'azienda cinese si chiama Realme 9 Pro+ Free Fire edition e possiamo averne un'anteprima grazie alle immagini condivise dal solito Steve H., le trovate tutte in galleria. Il deisgn del device è ispirato al popolare gioco mobile. Sia sulla scocca posteriore che su quella laterale troviamo diversi elementi ispirati al tema del gioco, così come nel modulo fotografico in alto a sinistra.