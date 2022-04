Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition arriva in Europa

Per celebrare questa collaborazione, Realme ha indetto un torneo di Free Fire, la Boyaah League, con in palio proprio il Realme 9 Pro+ Free Fire edition. Il torneo (qui il sito per partecipare) sarà in onda sui canali Twitch dei gamer Kekkobomba, Tuberanza, Gigi, Kurolily, Kroatomist dal 28 aprile al 3 maggio, con l'opportunità anche per gli spettatori di vincere lo smartphone.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il nuovo dispositivo non si discosta dal modello originale (a parte la RAM), e sarà disponibile nella versione 8GB+128GB a partire dal 2 maggio in esclusiva su Amazon al prezzo promozionale di €369 anzichè €419.