Realme 9 Pro+ e il suo "retro cambia colore" si mostrano in alcune foto dal vivo

La prossima settimana, Realme dovrebbe presentare gli smartphone della serie 9 : particolarmente interessante è Realme 9 Pro+ , il cui pannello posteriore sarà in grado di "cambiare colore" in base alla temperatura.

Come potete vedere dalle foto in basso, il retro cambia colore quando posto sotto la luce diretta del sole e quando viene tenuto in mano, grazie appunto al calore sviluppato. Dalle foto troviamo poi conferme per quanto riguarda le fotocamere, che saranno tre e in configurazione 50MP + 8MP + 2MP.

Per le altre caratteristiche invece, sappiamo che Realme 9 Pro+ avrà un display da 6,43 pollici in risoluzione FHD+ e con refresh rate a 90 Hz, fotocamera frontale da 16 MP, SoC Dimensity 920 in aggiunta a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria invece sarà da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W.