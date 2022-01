Realme 9 / 9 Pro 5G: come saranno i nuovi gioielli Realme

L'atmosfera per il mercato smartphone 2022 inizia a scaldarsi anche sul fronte Realme perché l'azienda cinese sta lavorando a due nuovi medio-gamma molto interessanti. Parliamo di Realme 9 Pro 5G e Realme 9 5G.

Di Realme 9 Pro 5G abbiamo parlato pochi giorni fa, dopo che la sua scheda tecnica completa è trapelata online. La caratura dovrebbe essere quella di un medio-gamma di fascia abbastanza alta, e le immagini che trovate in galleria mostrano il suo design. Il dispositivo appare in tre colorazioni, Midnight Black, Sunrise Blue, e Aurora Green e mostra un display forato nell'angolo in alto a sinistra. Posteriormente vediamo un modulo fotografico rettangolare con tre sensori e il flash LED.