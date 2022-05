Realme 9 e 9 5G ufficiali: nomi simili, tante differenze, ottimo prezzo di lancio

Realme , la costola di Oppo , porta in Italia due smartphone quasi omonimi, che si differenziano solo per il suffisso 5G, ma non crediate che la connettività alla rete mobile sia la sola cosa che li distingue, perché andreste fuori strada. Ecco quindi chi sono Realme 9 e Realme 9 5G .

Schermo : 6,4'' full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) Super AMOLED, 90Hz, 1000 nit

: 6,4'' full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) Super AMOLED, 90Hz, 1000 nit CPU : Qualcomm Snapdragon 680 con GPU Adreno 610

: Qualcomm Snapdragon 680 con GPU Adreno 610 RAM : 6 / 8 GB LPDDR4X

: 6 / 8 GB LPDDR4X Archiviazione : 128 GB UFS 2.1 espandibile con microSD

: 128 GB UFS 2.1 espandibile con microSD Fotocamera posteriore : Principale : 108 megapixel Samsung ISOCELL HM6, FOV 80°, f/1.75 Grandangolo : FOV 119°, f/2.2 Macro (4 cm): FOV 89°, f/2.4

: Fotocamera frontale : 16 megapixel Sony IMX471, FOV 78°, f/2.45

: 16 megapixel Sony IMX471, FOV 78°, f/2.45 Connettività : dual SIM LTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, GPS / AGPS/ Glonass / Beidou, NFC

: dual SIM LTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, GPS / AGPS/ Glonass / Beidou, NFC Batteria : 5.000 mAh con ricarica a 33 Watt

: 5.000 mAh con ricarica a 33 Watt Dimensioni : 160,2 x 73,3 x 7,99 mm

: 160,2 x 73,3 x 7,99 mm Peso : 178 grammi

: 178 grammi OS: Android 12 con realme UI 3.0

Schermo diverso, processore diverso, fotocamere diverse, connettività differente: in pratica sono due smartphone che hanno ben poco in comune l'uno con l'altro. E sia chiaro che il modello 5G, al netto della rete mobile, ha anche degli svantaggi, sia in ambito fotografico che in quanto a velocità di ricarica.

I display se la giocano: uno ha un refresh più elevato, l'altro è AMOLED e più luminoso; alla fin fine cadete in piedi in entrambi i casi.

Entrambi i modelli supportano la RAM virtuale: fino a 5 GB su Realme 9, e fino a 7 GB su Realme 9 5G.