Realme 9 5G: trapelato il prezzo per l'Europa!

Come si vede dall'immagine, il rivenditore ha messo a listino la variante Realme 9 5G 4GB + 128GB, colore Meteor Black, a un prezzo di 278€. GizPie non indica il Paese del venditore quindi non possiamo dire se questo sarà o meno il prezzo per l'Italia, ma dà comunque un'indicazione del costo del dispositivo, che dovrebbe essere presentato a breve.