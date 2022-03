Realme 9 4G potrebbe avere una fotocamera da ben 108 megapixel

Dopo il lancio della serie 9 5G, Realme sarebbe pronta a far debuttare il Realme 9 ma stavolta in versione 4G. MySmartPrice, infatti, ha appreso da Yogesh Brar che il dispositivo è stato avvistato sul sito ufficiale di Realme in India, in particolare nella sezione relativa ai prezzi delle componenti di ricambio.