Realme 8 si aggiorna ad Android 12

L'update, dal peso complessivo di 4,18 GB, arriva insieme alle patch di sicurezza di aprile e alle novità della realme UI 3.0, la nuova personalizzazione di Android realizzata da Realme proprio in occasione del rilascio di Android 12. Tra le novità, diversi ritocchi per l'interfaccia grafica, ad esempio le nuove animazioni ed i temi dinamici e nuove feature per la Fotocamera e per l'accessibilità.