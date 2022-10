Realme 10 sarà svelato il 9 novembre in Italia

Tra pochissimi giorni, Realme svelerà finalmente in maniera ufficiale Realme 10, il suo nuovo smartphone medio gamma: in particolare, bisognerà attendere fino al 9 novembre alle 11.00 per l'evento di lancio del dispositivo, che arriverà dunque anche nel nostro Paese.

Dello smartphone sappiamo già molti dettagli, resi pubblici da alcuni leaker nelle scorse settimane: Realme ha confermato che sotto la scocca ci sarà un processore MediaTek G99, mentre sappiamo dai rumor che la memoria RAM sarà da 8 GB e quella interna partirà da 128 GB. La fotocamera principale sarà invece da 50 MP.

Lo schermo dovrebbe essere un pannello da 6,4 pollici AMOLED, con supporto al refresh rate a 90 Hz, mentre per la batteria si parla di 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W. Realme ha parlato anche della funzionalità di RAM dinamica che troveremo sicuramente su Realme 10: