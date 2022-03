Questo non è Galaxy Z Fold 4, ma potrebbe esserlo

Samsung è praticamente la regina incontrastata dei dispositivi pieghevoli, ma dopo i recenti Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, ci toccherà attendere ancora molto tempo prima di vedere un nuovo smartphone foldable.

Non abbiamo moltissime informazioni sull'ipotetico Galaxy Z Fold 4, ma il designer Waqar Khan ha immaginato lo smartphone e ha creato un render basandosi sulle poche notizie in nostro possesso. Ricordiamo che, essendo quello che stiamo per mostrarvi un semplice concept, non è detto che Galaxy Z Fold 4 sia realmente così.