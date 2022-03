Questo brevetto di uno smartphone pieghevole è troppo originale, perfino per Samsung

Al di là delle possibilità riportate dal brevetto, come per le videochiamate o per i selfie, il dispositivo in questione presenta alcune criticità, soprattutto legate alla piega dello schermo verso l'esterno, cosa che finora Samsung ha sempre accuratamente evitato e che è evidentemente poco duratura come dimostra anche il cambio di direzione assunto da Huawei con il suo Huawei Mate X2. Probabilmente questo smartphone resterà più un esercizio per esplorare le diverse possibilità dei pieghevoli che un vero e proprio progetto di un dispositivo futuro, ma è comunque interessante vedere a dove può portare la fantasia dei diversi produttori.