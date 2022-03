Questi sono i Samsung Galaxy che riceveranno le novità fotografiche della One UI 4.1

Con la serie Galaxy S22 Samsung ha lanciato anche la One UI 4.1 , l'ultimissima versione della sua personalizzazione di Android 12 . Questa include alcune interessanti novità per le opzioni dell'app Fotocamera . Andiamo a vedere gli altri modelli Samsung che le riceveranno.

Oltre alle funzionalità appena viste, l'aggiornamento dell'app Fotocamera di Samsung per i modelli elencati introdurrà anche delle modifiche a livello grafico. Ci sarà la modalità Single Take, novità per la modalità AR Doodle, così come delle ottimizzazioni a livello di stabilità.

Il rollout dell'aggiornamento per i modelli citati dovrebbe avviarsi entro la prima parte di questo 2022.