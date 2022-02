Quanto costerà Samsung Galaxy S22? Idealo prova a prevedere il prezzo

Galaxy S22 è dietro l'angolo: Samsung presenterà gli smartphone della serie il prossimo 9 febbraio e ormai si conoscono praticamente tutti i dettagli sui dispositivi. All'appello manca ovviamente il prezzo, che Idealo ha provato a prevedere basandosi sulle precedenti generazioni di smartphone della serie.

Come detto, non si conosce ancora il prezzo di Galaxy S22: secondo alcuni rumor, questo potrebbe costare 50 euro in più rispetto a S21, per via della pandemia e della crisi di semiconduttori ancora in corso, mentre resta più probabile l'ipotesi per cui gli smartphone dovrebbero avere circa lo stesso prezzo.

Secondo Idealo dunque, la versione da 128 GB di Galaxy S22 dovrebbe avere questo costo: