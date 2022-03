Quante ore devi lavorare per poterti permettere un Samsung S22, in tutto il mondo

L'immagine che trovate alla fine di questo articolo mostra una statistica corrispondente alle ore lavorative necessarie per acquistare un Galaxy S22 in diversi paesi del mondo. La statistica è stata realizzata considerando lo stipendio medio nei paesi di riferimento, e chiaramente il prezzo ufficiale di lancio nello specifico mercato.

La statistica è stata elaborata in condizioni "standard" per ogni paese, in base alle statistiche sul reddito pro capite più aggiornate. Vediamo come per l'Italia siano necessarie 119 ore lavorative, poco meno di un mese di lavoro (per un contratto standard da 36 ore a settimana).

Il grafico più piccolo che troviamo nell'infografica mostra i giorni lavorativi necessari per acquistare un Galaxy S22 nei paesi considerati.