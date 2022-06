Ecco chi sarà il prossimo top di gamma OnePlus

Nel settore di mercato degli smartphone OnePlus rappresenta ormai un punto di riferimento a livello internazionale. Nonostante l'azienda si sia concentrata sul settore dei medio-gamma negli ultimi tempi, OnePlus punta sempre anche sui top di gamma.

Nelle ultime ore il noto leaker Max Jambor ha condiviso su Twitter come si chiamerà il prossimo top di gamma di casa OnePlus. Sarà OnePlus 10T 5G il prossimo e unico top di gamma che vedremo nei prossimi mesi del 2022.

Non sarebbe previsto dunque il lancio di un nuovo OnePlus 10 in veste standard, oppure una variante Pro di OnePlus 10T. Continuate a seguircui per rimanere aggiornati sulla data di lancio.