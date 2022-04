Svelato "il posteriore" di un prossimo OnePlus: ha un che di Sandstone

Nelle ultime ore lo stesso OnePlus 10R si è reso protagonista di un nuovo e curioso leak. L'immagine che vedete in galleria arriva da un annuncio pubblicitario da Amazon India , il quale ritrae il retro di quello che dovrebbe essere OnePlus 10R. Il modulo fotografico è coerente con il look che abbiamo visto nei leak precedenti, mentre la finitura posteriore ci ricorda tanto la Sandstone che ha caratterizzato i primi smartphone dell'azienda .

OnePlus sembra ormai molto vicina al lancio di un nuovo modello di smartphone della serie OnePlus 10 , il OnePlus 10R che è trapelato in diversi leak nelle settimane precedenti.

Non sono emersi ulteriori dettagli in merito alle attese specifiche tecniche di OnePlus 10R. Ci aspettiamo che il dispositivo rimarrà un'esclusiva del mercato indiano, la sua presentazione è attesa per il 28 aprile insieme a Nord CE 2 Lite e Nord Buds.