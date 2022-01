Pronto al debutto il nuovo medio gamma 5G di Samsung

Samsung si sta preparando per il debutto del Galaxy A53 5G, il nuovo medio-gamma dell'azienda coreana. In attesa dell'uscita, Geekbench ha rivelato che il dispositivo verrà dotato del nuovo processore Exynos 1200, leggermente meno prestante rispetto allo Snapdragon 778G su cui può puntare il Galaxy A52s.

Quattro le fotocamere – probabilmente la principale da 64 MP affiancata da una ultrawilde da 8 o 12 MP – mentre il display sarà un Amoled da 6,46 pollici, Full HD+ a 90 Hz. La batteria, invece, sarà di 4.680 mAh con ricarica a 25 Watt.

Per quanto riguarda il debutto, non dovrebbe mancare molto visto che sono apparse le pagine di supporto del dispositivo in vari Paesi europei, tra cui Olanda e Belgio.