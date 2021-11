Promozione Pixel 6: Google non ha più scorte di Bose 700, ma forse non è un male

Stando alle segnalazioni di alcuni utenti su Reddit , Google avrebbe terminato le scorte di Bose 700 da inviare in regalo a coloro che hanno partecipato alla promozione. Non tutto è perduto però: questi utenti riceveranno da Google le cuffie Bose QuietComfort 45 dal valore commerciale di 345 euro e un voucher da 75 euro da spendere su Google Store . Dunque non gli andrà poi così male.

Circa un mese fa abbiamo visto Google presentare ufficialmente i Pixel 6 insieme a una ghiotta offerta, che vedeva le Bose 700 in regalo per coloro che avrebbero preordinato uno tra Pixel 6 e Pixel 6 Pro . Nelle ultime ore sono emerse novità proprio su questo aspetto.

Vi ricordiamo che tale promozione era valida per gli utenti europei, ovvero per coloro che hanno preordinato i Pixel 6 in uno dei paesi in cui i nuovi top di gamma sono stati commercializzati sin dal lancio, come ad esempio Francia e Germania. Non l'Italia, dove invece dovrebbero arrivare il prossimo anno.