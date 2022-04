Problemi di refresh rate per gli OnePlus con Android 12

Sembra infatti che OnePlus blocchi la frequenza di aggiornamento del display a 60 Hz quando vengono eseguite specifiche app , probabilmente per una questione di ottimizzazione dei consumi . Questo implica dei potenziali fastidi , soprattutto sulle app in cui un refresh rate più alto dei soliti 60 Hz potrebbe fare la differenza , come ad esempio nei giochi. Fino ad Android 11 era possibile aggirare il problema sui dispositivi OnePlus con app di terze parti che "ingannavano" la OxygenOS.

La frequenza di aggiornamento oltre i 60 Hz è una delle novità più interessanti e gradevoli che abbiamo visto negli ultimi anni sugli smartphone, compresi quelli di OnePlus . Peccato che per i device dell'azienda cinese ci siano dei problemi in questo senso.

Queste app per aggirare il problema si servivano di API specifiche con le quali era possibile forzare il refresh rate su valori più alti dei 60 Hz canonici. Con la OxygenOS 12, arrivata con l'aggiornamento ad Android 12, questo non risulta più essere possibile e nessuno dei metodi manuali sembra funzionare per avere un refresh rate oltre i 60 Hz.

Al momento non sappiamo quali siano le app per le quali OnePlus fissa il refresh rate. 9to5Googe ha chiesto a OnePlus un commento in merito, anche per capire se tornerà la possibilità di decidere se bloccare o meno il refresh rate, ma l'azienda non ha ancora risposto.