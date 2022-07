Debutto amaro per Nothing Phone (1): lo schermo è verde e i pixel bruciati

A valle dell'annuncio ufficiale fatto pochi giorni fa, conosciamo in tutti i suoi dettagli l'atteso Nothing Phone (1), lo smarpthone lanciato sul mercato dall'azienda fondata da Carl Pei. Peccato che il suo debutto sul mercato non sia degli migliori.

Sappiamo anche che il dispositivo sarà commercializzato in Italia al prezzo di lancio che parte da 499€, e come prenotarlo con WindTre. Il dispositivo è già iniziato ad arrivare ai primi acquirenti sul mercato, soprattutto in India, dove non ha riscosso soltanto entusiasmo.

Il breve video che trovate qui sotto arriva da un utente che ha acquistato il dispositivo in India e che, anche dopo una sostituzione per lo stesso problema, presenta il display con sfumature verdi.