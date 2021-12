Problemi di ricezione per Pixel 6 con l'ultimo aggiornamento, ve ne siete accorti?

L'ultimo aggiornamento rilasciato da Google per i suoi Pixel 6, quello che rientra nel Feature Drop di dicembre 2021, ha apportato diverse novità interessanti ma anche qualche problemino che riguarda da vicino gli utenti europei.

Stando a quanto riferito da 9to5Google e da diverse segnalazioni su Reddit, dopo l'ultimo aggiornamento software i Pixel 6 soffrono di problemi di ricezione telefonica. Tali problemi consisterebbero, in alcuni casi, nell'impossibilità di agganciarsi correttamente alle reti telefoniche. In altre parole, ci si ritrova con il telefono in modalità aereo senza volerlo.