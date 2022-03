Problemi al GPS per Galaxy S22?

Ancora non si sa quanto sia diffuso il problema, che a leggere il forum non è l'unico, in quanto molti utenti si lamentano anche della stabilità della connessione Bluetooth. L'azienda in ogni caso non ha ancora dato una risposta ufficiale, ma a quanto pare in alcuni casi riavviare il telefono o ripristinare le impostazioni APN è servito per tornare alla normalità.

Se doveste averne bisogno, potete provare anche voi andando su:

Impostazioni

Connessioni

Reti mobili

Nomi punti di accesso

Cliccate sui tre punti

Scegliete 'reimposta'.

Fate lo stesso andando su

Impostazioni

Informazioni sul telefono

Cliccate su "Ripristina impostazioni di rete"

Riavviate il dispositivo se necessario

E voi, avete sperimentato problemi al GPS? Fateci sapere nei commenti, e in caso se ripristinare le impostazioni di rete sia servito a risolverlo.